Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал главную задачу Минфина - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/minfin-2040612287.html
Силуанов назвал главную задачу Минфина
Силуанов назвал главную задачу Минфина - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов назвал главную задачу Минфина
Одной из главных задач Минфина России является составление бюджета с выверенными приоритетами, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:32:00+03:00
2025-09-09T10:32:00+03:00
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из главных задач Минфина России является составление бюджета с выверенными приоритетами, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Какая задача Минфина? Много задач. Действительно, здесь многие думают, что министерство финансов - это министерство бюджета. Это, на самом деле, одна из главных задач - составление бюджета. Мы говорили о том, что важно определить главные основные направления использования бюджетных ресурсов, с тем, чтобы они работали на благо страны… потому что через бюджетную систему перераспределяется где-то 36-37% валового национального продукта", - сказал Силуанов. "И о том, как эти деньги работают, куда эти деньги будут направлены, как эти деньги работают, в первую очередь, еще раз повторюсь, на людей, на наших граждан. Как эти деньги обеспечивают наш технологический суверенитет и геополитические наши задачи. Вот это ключевая задача министерства финансов", - пояснил он. Силуанов отметил, что Минфин РФ в дискуссиях с отраслевыми ведомствами находит наиболее выверенные, взвешенные решения. "Найти то самое "зерно", которое должно остаться в финансовом плане государства, это, не боюсь сказать, это искусство. Поэтому главная задача Минфина - составить бюджет с выверенными приоритетами", - подытожил он.
https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040599331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Силуанов назвал главную задачу Минфина

Силуанов назвал составление бюджета главной задачей Минфина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из главных задач Минфина России является составление бюджета с выверенными приоритетами, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"Какая задача Минфина? Много задач. Действительно, здесь многие думают, что министерство финансов - это министерство бюджета. Это, на самом деле, одна из главных задач - составление бюджета. Мы говорили о том, что важно определить главные основные направления использования бюджетных ресурсов, с тем, чтобы они работали на благо страны… потому что через бюджетную систему перераспределяется где-то 36-37% валового национального продукта", - сказал Силуанов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Четыре сценария: к чему готовится Центробанк
8 сентября, 08:00
"И о том, как эти деньги работают, куда эти деньги будут направлены, как эти деньги работают, в первую очередь, еще раз повторюсь, на людей, на наших граждан. Как эти деньги обеспечивают наш технологический суверенитет и геополитические наши задачи. Вот это ключевая задача министерства финансов", - пояснил он.
Силуанов отметил, что Минфин РФ в дискуссиях с отраслевыми ведомствами находит наиболее выверенные, взвешенные решения.
"Найти то самое "зерно", которое должно остаться в финансовом плане государства, это, не боюсь сказать, это искусство. Поэтому главная задача Минфина - составить бюджет с выверенными приоритетами", - подытожил он.
Глава Минфина России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам
Вчера, 09:42
 
РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала