Силуанов назвал главную задачу Минфина

Силуанов назвал составление бюджета главной задачей Минфина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из главных задач Минфина России является составление бюджета с выверенными приоритетами, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"Какая задача Минфина? Много задач. Действительно, здесь многие думают, что министерство финансов - это министерство бюджета. Это, на самом деле, одна из главных задач - составление бюджета. Мы говорили о том, что важно определить главные основные направления использования бюджетных ресурсов, с тем, чтобы они работали на благо страны… потому что через бюджетную систему перераспределяется где-то 36-37% валового национального продукта", - сказал Силуанов.
"И о том, как эти деньги работают, куда эти деньги будут направлены, как эти деньги работают, в первую очередь, еще раз повторюсь, на людей, на наших граждан. Как эти деньги обеспечивают наш технологический суверенитет и геополитические наши задачи. Вот это ключевая задача министерства финансов", - пояснил он.
Силуанов отметил, что Минфин РФ в дискуссиях с отраслевыми ведомствами находит наиболее выверенные, взвешенные решения.
"Найти то самое "зерно", которое должно остаться в финансовом плане государства, это, не боюсь сказать, это искусство. Поэтому главная задача Минфина - составить бюджет с выверенными приоритетами", - подытожил он.