Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 09.09.2025 (обновлено: 09:33 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/mid-2040597790.html
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике - РИА Новости, 09.09.2025
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике
Россия открыта к сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:32:00+03:00
2025-09-09T09:33:00+03:00
арктический совет
россия
арктика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Российская Федерация играет ведущую роль в Арктике. Самодостаточны и одновременно открыты к взаимодействию и взаимовыгодной кооперации со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными", - сказал он агентству. Как отметил дипломат, общая ситуация в Арктике не соответствует настрою западных государств из Арктического совета, предпочитающих "сидеть и ждать у моря погоды". "В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20250905/mid-2039827921.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037085548.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктический совет, россия, арктика, в мире
Арктический совет, Россия, Арктика, В мире
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике

МИД: РФ открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике со всеми партнерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Российская Федерация играет ведущую роль в Арктике. Самодостаточны и одновременно открыты к взаимодействию и взаимовыгодной кооперации со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными", - сказал он агентству.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Захарова предупредила об агрессивной милитаризации Арктики
5 сентября, 06:52
Как отметил дипломат, общая ситуация в Арктике не соответствует настрою западных государств из Арктического совета, предпочитающих "сидеть и ждать у моря погоды".
"В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике
22 августа, 22:45
 
Арктический советРоссияАрктикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала