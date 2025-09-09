https://ria.ru/20250909/mid-2040597790.html
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике
2025-09-09T09:32:00+03:00
2025-09-09T09:32:00+03:00
2025-09-09T09:33:00+03:00
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Российская Федерация играет ведущую роль в Арктике. Самодостаточны и одновременно открыты к взаимодействию и взаимовыгодной кооперации со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными", - сказал он агентству. Как отметил дипломат, общая ситуация в Арктике не соответствует настрою западных государств из Арктического совета, предпочитающих "сидеть и ждать у моря погоды". "В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах", - подчеркнул собеседник агентства.
