МИД: Россия адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов

МИД: Россия адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов - РИА Новости, 09.09.2025

МИД: Россия адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов

Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщило, что в рамках 19-го пакета санкций ЕС может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне. "Нельзя исключать, что инициируемые отдельными странами-членами ЕС дискриминационные меры в отношении наших дипломатов, аккредитованных на их территории, могут быть введены в действие. Мы внимательно отслеживаем данный сюжет. Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны", - сказал собеседник агентства.

