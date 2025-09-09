https://ria.ru/20250909/merts-2040540000.html

Все только начинается: Мерц разгадал тайный план Путина

Все только начинается: Мерц разгадал тайный план Путина

Все только начинается: Мерц разгадал тайный план Путина

Фридрих Мерц разбушевался: в последнее время его заявления о Владимире Путине и России становятся все более и более резкими. После того как неделю назад...

Фридрих Мерц разбушевался: в последнее время его заявления о Владимире Путине и России становятся все более и более резкими. После того как неделю назад немецкий канцлер назвал президента России "возможно, самым опасным военным преступником нашего времени", ему, казалось бы, уже сложно будет взять новые высоты. Но нет ничего невозможного для того, кто ищет, — и вот вчера Мерц сообщил о своей убежденности в том, что "все указывает на то, что империалистические планы Путина не закончатся завоеванием Украины, а только начнутся с него".Хотя всего за четыре месяца своего канцлерства Мерц уже наговорил столько, сколько его предшественник Шольц не выдал за три года, сам термин "империализм" в отношении Путина и России начал использовать все-таки предыдущий канцлер. Мерц тут вторичен, как и в повторении утверждений Шольца о том, что Путин боится свободы и демократии, которую олицетворяет Украина. Правда, у Мерца все получается еще страшнее: "Это не просто территориальная война против Украины. Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО. Он просто чувствует угрозу от силы демократии, свободы. Вот почему он не хочет иметь это рядом с собой".То есть, по мнению Мерца, получается, что Россия собирается завоевать Украину, а потом взяться за Европу, в которой процветают демократия и свобода, невыносимые для кремлевского правителя. Поэтому пока что Путин пытается "дестабилизировать европейские демократии", а потом уже точно пойдет на Запад — согласно своему империалистическому плану: "Когда слушаешь Путина, когда интересуешься его доктриной, становится понятно, что он хочет восстановить бывший Советский Союз в территориальном измерении. Поэтому дело очень серьезное".Действительно, куда уж серьезней: Запад включил Прибалтику в ЕС и НАТО, пытается затащить туда же Украину и Молдавию, сохраняет планы на Грузию, обхаживает Армению, а восстанавливать СССР собирается империалист Путин! Мерцу, конечно, виднее — сначала Германия воссоединилась благодаря СССР, стала локомотивом расширяющегося Евросоюза, а потом вдруг увидела, что эти русские почему-то против продвижения НАТО на западную часть их исторических земель. Ужасные империалисты, душители свободы — что с них взять, кроме Украины? Хорошо бы, конечно, еще "истощить экономику" России, лишив ее возможности поддерживать свою военную машину, говорит Мерц, но тут нужны единство всей Европы и неослабевающая поддержка США (с которой есть проблемы, признает канцлер).Если допустить, что Мерц искренен, то получается, что он предсказывает ядерную войну в случае неудачи попыток Запада удержать Украину под своим контролем. Ведь что получается, если следовать его логике? После падения Украины (в ее нынешнем виде — как вассала Запада) Россия нападет на Прибалтику. То есть начнет войну с НАТО, провоцируя вступление в войну США. К чему приведет война двух ядерных сверхдержав на территории Европы? Правильно, к ядерному конфликту, масштаб которого может быть от локального до европейского, а то и мирового. Выходит, в стремлении вернуть себе Прибалтику Россия развяжет ядерную войну? Кто-то действительно верит в это?Но ведь Россия может предварительно расшатать атлантическое единство (да и Трамп над этим работает) — и тогда в ответ на захват Прибалтики Штаты останутся в стороне, а Великобритания и Франция не решатся самостоятельно вступать в ядерную дуэль с Россией? Вот ведь о чем предупреждает Мерц — есть такая возможность реализации "империалистических планов" Путина?Нет. И в Берлине это прекрасно знают. Россия не собирается нападать на страны НАТО, даже понимая всю условность статьи пятой устава альянса. Между Украиной и Прибалтикой есть принципиальная разница: вступление Прибалтийских стран в альянс уже произошло, а вступление Украины в НАТО еще можно предотвратить. Да, Россию не устраивает атлантизация Прибалтики, хотя она может с этим смириться, но атлантизация Украины в принципе несовместима с существованием России как великой державы. Эту банальность даже как-то неловко все время повторять, но вместо признания очевидного мы снова и снова слышим в ответ обвинения в империализме и измышления о нашем страхе перед свободой и демократией.В таких категориях никакой диалог и даже конструктивный спор просто невозможны — ведь наши коренные национальные интересы не только игнорируются, но даже не признается сам факт их существования. Вместо этого звучит бред про наши планы завоевания Европы — той самой, которая хочет расширить свои границы на восток, к Курску и Дону. Забывая, что уже неоднократно (причем тоже будучи единой) она пыталась это сделать — и чем это заканчивалось. В этот раз, впрочем, нам даже не нужно будет в ответ идти до Берлина — европейское единство само развалится после краха нового "Дранг нах Остен".

