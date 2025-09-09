https://ria.ru/20250909/mer-2040744843.html
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале
Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:30:00+03:00
2025-09-09T17:30:00+03:00
2025-09-09T17:30:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий для разрешения кризиса в Непале, соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X. "Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Теперь вам и мне необходимо проявить терпение. Теперь вашему поколению предстоит возглавить страну", - написал он. По словам мэра непальской столицы, необходимо быть готовыми к переговорам с руководством армии. "Но помните: парламент должен быть распущен до начала переговоров", - уточнил он. Ранее газета India Today сообщала, что участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны вместо ушедшего в отставку Шармы Оли. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d074b6ec1844ca6333ea6bfb883002d.jpg
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале.
2025-09-09T17:30
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале
Мэр Катманду Шах назвал роспуск парламента одним из условий разрешению кризиса
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий для разрешения кризиса в Непале, соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X
.
"Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Теперь вам и мне необходимо проявить терпение. Теперь вашему поколению предстоит возглавить страну", - написал он.
По словам мэра непальской столицы, необходимо быть готовыми к переговорам с руководством армии.
"Но помните: парламент должен быть распущен до начала переговоров", - уточнил он.
Ранее газета India Today сообщала, что участники антиправительственных беспорядков в Непале
, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, потребовали назначить мэра Катманду
Балендру Шаха временным премьер-министром страны вместо ушедшего в отставку Шармы Оли.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.