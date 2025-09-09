Рейтинг@Mail.ru
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/mer-2040744843.html
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале
Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:30:00+03:00
2025-09-09T17:30:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий для разрешения кризиса в Непале, соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X. "Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Теперь вам и мне необходимо проявить терпение. Теперь вашему поколению предстоит возглавить страну", - написал он. По словам мэра непальской столицы, необходимо быть готовыми к переговорам с руководством армии. "Но помните: парламент должен быть распущен до начала переговоров", - уточнил он. Ранее газета India Today сообщала, что участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны вместо ушедшего в отставку Шармы Оли. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале.
2025-09-09T17:30
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d074b6ec1844ca6333ea6bfb883002d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале

Мэр Катманду Шах назвал роспуск парламента одним из условий разрешению кризиса

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий для разрешения кризиса в Непале, соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X.
"Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Теперь вам и мне необходимо проявить терпение. Теперь вашему поколению предстоит возглавить страну", - написал он.
По словам мэра непальской столицы, необходимо быть готовыми к переговорам с руководством армии.
"Но помните: парламент должен быть распущен до начала переговоров", - уточнил он.
Ранее газета India Today сообщала, что участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны вместо ушедшего в отставку Шармы Оли.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреНепалКатмандуБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала