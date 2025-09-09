https://ria.ru/20250909/mer-2040744843.html

Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале

Мэр Катманду назвал одно из условий разрешения кризиса в Непале

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента перед началом переговоров между участниками беспорядков и руководством армии является одним из условий для разрешения кризиса в Непале, соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X. "Дорогое поколение Z, отставка ваших убийц состоялась. Теперь наберитесь терпения. Человеческие и материальные потери означают потери для всех нас. Теперь вам и мне необходимо проявить терпение. Теперь вашему поколению предстоит возглавить страну", - написал он. По словам мэра непальской столицы, необходимо быть готовыми к переговорам с руководством армии. "Но помните: парламент должен быть распущен до начала переговоров", - уточнил он. Ранее газета India Today сообщала, что участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны вместо ушедшего в отставку Шармы Оли. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

катманду

