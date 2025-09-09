Рейтинг@Mail.ru
Мемориал летчику Троепольскому получил повреждения при атаке БПЛА в Сочи
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.09.2025
Мемориал летчику Троепольскому получил повреждения при атаке БПЛА в Сочи
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому поврежден в результате атаки БПЛА в Сочи, он будет восстановлен, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. "Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому - летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим", - говорится в сообщении. Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Происшествия
© Фото : Мэр Сочи Андрей Прошунин/TelegramМемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому поврежден обломками украинского БПЛА
Мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому поврежден обломками украинского БПЛА
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому поврежден в результате атаки БПЛА в Сочи, он будет восстановлен, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
"Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому - летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСочиКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
