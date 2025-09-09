https://ria.ru/20250909/memorial-2040619787.html

Мемориал летчику Троепольскому получил повреждения при атаке БПЛА в Сочи

2025-09-09T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

сочи

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому поврежден в результате атаки БПЛА в Сочи, он будет восстановлен, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. "Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому - летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим", - говорится в сообщении. Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

сочи

краснодарский край

