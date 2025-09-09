Медведь разгромил мурманскую пасеку

https://ria.ru/20250909/medved-2040738176.html
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили владельцы пасеки. Как рассказали хозяева арктического пчелиного хозяйства, мед они собирают с двух разных пасек: одна расположена вблизи кипрейных полей, вторая - в глухом таежном лесу. "Хозяин тайги приходил полакомиться мёдом "Таёжное разнотравье". Мишка огромный! Снёс электроизгородь, съел рамки с мёдом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью", - рассказали владельцы в своем Telegram-канале. Северные пчеловоды отметили, что на косолапого не обижаются, ведь пасека, по-видимому, находится в его владениях. "Укрепили электроизгородь. Будем договариваться с медведем", - пообещали пчеловоды.
