Медведь разгромил мурманскую пасеку

МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили владельцы пасеки. Как рассказали хозяева арктического пчелиного хозяйства, мед они собирают с двух разных пасек: одна расположена вблизи кипрейных полей, вторая - в глухом таежном лесу. "Хозяин тайги приходил полакомиться мёдом "Таёжное разнотравье". Мишка огромный! Снёс электроизгородь, съел рамки с мёдом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью", - рассказали владельцы в своем Telegram-канале. Северные пчеловоды отметили, что на косолапого не обижаются, ведь пасека, по-видимому, находится в его владениях. "Укрепили электроизгородь. Будем договариваться с медведем", - пообещали пчеловоды.

