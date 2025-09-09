Рейтинг@Mail.ru
Медведь разгромил мурманскую пасеку - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 09.09.2025 (обновлено: 22:20 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/medved-2040738176.html
Медведь разгромил мурманскую пасеку
Медведь разгромил мурманскую пасеку - РИА Новости, 09.09.2025
Медведь разгромил мурманскую пасеку
Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:16:00+03:00
2025-09-09T22:20:00+03:00
мурманск
медведь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040797231_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ccd7996754c4c7a9728fee89ef65b46.jpg
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили владельцы пасеки. Как рассказали хозяева арктического пчелиного хозяйства, мед они собирают с двух разных пасек: одна расположена вблизи кипрейных полей, вторая - в глухом таежном лесу. "Хозяин тайги приходил полакомиться мёдом "Таёжное разнотравье". Мишка огромный! Снёс электроизгородь, съел рамки с мёдом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью", - рассказали владельцы в своем Telegram-канале. Северные пчеловоды отметили, что на косолапого не обижаются, ведь пасека, по-видимому, находится в его владениях. "Укрепили электроизгородь. Будем договариваться с медведем", - пообещали пчеловоды.
https://ria.ru/20250822/tanets-2036884517.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия нападения медведя на мурманскую пасеку
Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили владельцы пасеки. Как рассказали хозяева арктического пчелиного хозяйства, мед они собирают с двух разных пасек: одна расположена вблизи кипрейных полей, вторая – в глухом таежном лесу.
2025-09-09T17:16
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040797231_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_342a37999b0a087d5f5472084aede200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, медведь
Мурманск, медведь
Медведь разгромил мурманскую пасеку

Бурый медведь съел мед и одну пчелиную семью на заполярной пасеке

Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Заполярная пасека "Arctic Honey" подверглась нападению бурого медведя – косолапый снес электроизгородь, разгромил ульи, съел мед и одну пчелиную семью, сообщили владельцы пасеки.
Как рассказали хозяева арктического пчелиного хозяйства, мед они собирают с двух разных пасек: одна расположена вблизи кипрейных полей, вторая - в глухом таежном лесу.
"Хозяин тайги приходил полакомиться мёдом "Таёжное разнотравье". Мишка огромный! Снёс электроизгородь, съел рамки с мёдом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью", - рассказали владельцы в своем Telegram-канале.
Северные пчеловоды отметили, что на косолапого не обижаются, ведь пасека, по-видимому, находится в его владениях.
"Укрепили электроизгородь. Будем договариваться с медведем", - пообещали пчеловоды.
Эмоциональный танец медведя в заказнике Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Эмоциональный "танец" медведя попал на видео в заказнике Приморья
22 августа, 03:32
 
Мурманскмедведь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала