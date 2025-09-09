https://ria.ru/20250909/mchs-2040602363.html
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами - РИА Новости, 09.09.2025
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами
Здание с зоопарком "Крокодиловый каньон" и дельфинарием загорелось в Ейске, пожар потушен, дознаватели выясняют детали, рассказали журналистам в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Здание с зоопарком "Крокодиловый каньон" и дельфинарием загорелось в Ейске, пожар потушен, дознаватели выясняют детали, рассказали журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 00.48 9 сентября 2025 года диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Ейск, ул. Шмидта, зоопарк "Крокодиловый каньон"… установлено, что произошло загорание 1-этажного здания на площади 150 квадратных метров. В 01.19 локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 01.49 ликвидация открытого горения", - сообщили журналистам в ведомстве. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС. На месте работают дознаватели. По адресу Шмидта 16/1, где расположен зоопарк с крокодилами, также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.Животные из дельфинария рядом со сгоревшим зоопарком находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявляют представители дельфинария в Telegram-канале.
Последствия пожара в зоопарке Ейска
В Ейске произошла странная история: сегодня разошлась новость о том, что в местном зоопарке в результате пожара погибли 28 крокодилов – теперь в ГУМЧС по Кубани сообщили, что эта информация не подтвердилась. При этом данные о погибших животных ранее публиковало и само ведомство. Теперь же там заявляют, что погибших животных не обнаружено. "На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб". Других существенных подробностей в ГУМЧС не приводят, дополнительной информации о том, что произошло с крокодилами и были ли они в зоопарке, пока нет. Видео публикует СУСК по региону.
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами
