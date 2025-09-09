Рейтинг@Mail.ru
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 09.09.2025 (обновлено: 14:10 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/mchs-2040602363.html
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами - РИА Новости, 09.09.2025
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами
Здание с зоопарком "Крокодиловый каньон" и дельфинарием загорелось в Ейске, пожар потушен, дознаватели выясняют детали, рассказали журналистам в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:00:00+03:00
2025-09-09T14:10:00+03:00
ейск
россия
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040625978_0:179:867:667_1920x0_80_0_0_d73922a649efee706a04f95ff4b0559a.jpg
КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Здание с зоопарком "Крокодиловый каньон" и дельфинарием загорелось в Ейске, пожар потушен, дознаватели выясняют детали, рассказали журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 00.48 9 сентября 2025 года диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Ейск, ул. Шмидта, зоопарк "Крокодиловый каньон"… установлено, что произошло загорание 1-этажного здания на площади 150 квадратных метров. В 01.19 локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 01.49 ликвидация открытого горения", - сообщили журналистам в ведомстве. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС. На месте работают дознаватели. По адресу Шмидта 16/1, где расположен зоопарк с крокодилами, также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.Животные из дельфинария рядом со сгоревшим зоопарком находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявляют представители дельфинария в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040573822.html
https://ria.ru/20250908/angarsk-2040364148.html
ейск
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия пожара в зоопарке Ейска
В Ейске произошла странная история: сегодня разошлась новость о том, что в местном зоопарке в результате пожара погибли 28 крокодилов – теперь в ГУМЧС по Кубани сообщили, что эта информация не подтвердилась. При этом данные о погибших животных ранее публиковало и само ведомство. Теперь же там заявляют, что погибших животных не обнаружено. "На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб". Других существенных подробностей в ГУМЧС не приводят, дополнительной информации о том, что произошло с крокодилами и были ли они в зоопарке, пока нет. Видео публикует СУСК по региону.
2025-09-09T10:00
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040625978_0:73:867:723_1920x0_80_0_0_61c721cbdd4eb7be902dcf5004d0cfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ейск, россия, краснодарский край, происшествия
Ейск, Россия, Краснодарский край, Происшествия
В Ейске вспыхнул пожар в зоопарке с крокодилами

ГУМЧС по Кубани: зоопарк с крокодилами загорелся в Ейске

© Кадр видео из соцсетейПожар в Ейском зоопарке
Пожар в Ейском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в Ейском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Здание с зоопарком "Крокодиловый каньон" и дельфинарием загорелось в Ейске, пожар потушен, дознаватели выясняют детали, рассказали журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
"В 00.48 9 сентября 2025 года диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Ейск, ул. Шмидта, зоопарк "Крокодиловый каньон"… установлено, что произошло загорание 1-этажного здания на площади 150 квадратных метров. В 01.19 локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 01.49 ликвидация открытого горения", - сообщили журналистам в ведомстве.
Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС. На месте работают дознаватели.
Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Вчера, 04:02
По адресу Шмидта 16/1, где расположен зоопарк с крокодилами, также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.
Животные из дельфинария рядом со сгоревшим зоопарком находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявляют представители дельфинария в Telegram-канале.
Пожар в квартире многоэтажного дома в Ангарске. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске
8 сентября, 10:10
 
ЕйскРоссияКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала