Число подписчиков канала Путина в MAX превысило 300 тысяч - РИА Новости, 09.09.2025
21:15 09.09.2025 (обновлено: 21:43 09.09.2025)
Число подписчиков канала Путина в MAX превысило 300 тысяч
технологии
россия
мессенджер max
владимир путин
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канал президента России Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже более 300 тысяч подписчиков, передает корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;В понедельник Кремль сообщил о запуске этого канала. Он называется "Кремль. Новости". По состоянию на 20:50 мск вторника на него подписались 302 254 человека. Одноименный канал президента в Telegram был создан в апреле 2022 года. К 20:50 мск вторника на него были подписаны 295 121 пользователь. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​ Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.
россия
технологии, россия, мессенджер max, владимир путин
Технологии, Россия, Мессенджер Max, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канал президента России Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже более 300 тысяч подписчиков, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Кремль сообщил о запуске этого канала. Он называется "Кремль. Новости". По состоянию на 20:50 мск вторника на него подписались 302 254 человека.
Одноименный канал президента в Telegram был создан в апреле 2022 года. К 20:50 мск вторника на него были подписаны 295 121 пользователь.
В Госдуме объяснили ограничение использования зарубежных сим-карт в MAX
4 сентября, 12:49

Мессенджер MAX

В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​ Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.
В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России
Вчера, 10:40
 
ТехнологииРоссияМессенджер MaxВладимир Путин
 
 
