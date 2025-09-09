https://ria.ru/20250909/max-2040791399.html

Число подписчиков канала Путина в MAX превысило 300 тысяч - РИА Новости, 09.09.2025

Канал президента России Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже более 300 тысяч подписчиков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канал президента России Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже более 300 тысяч подписчиков, передает корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>В понедельник Кремль сообщил о запуске этого канала. Он называется "Кремль. Новости". По состоянию на 20:50 мск вторника на него подписались 302 254 человека. Одноименный канал президента в Telegram был создан в апреле 2022 года. К 20:50 мск вторника на него были подписаны 295 121 пользователь. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​ Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.

россия

2025

Новости

