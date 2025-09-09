https://ria.ru/20250909/max--2040680150.html
Число подписчиков канала Путина в MAX превысило 200 тысяч
Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, согласно статистике мессенджера, к 14.26 мск 9 сентября число подписчиков составило 200 023 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
