На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки
Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, к 10.30 мск 9 сентября число подписчиков составило 153 173 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
