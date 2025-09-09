Рейтинг@Mail.ru
На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/max--2040643313.html
На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки
На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки
Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:26:00+03:00
2025-09-09T12:26:00+03:00
технологии
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, к 10.30 мск 9 сентября число подписчиков составило 153 173 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владимир путин, россия, политика
Технологии, Владимир Путин, Россия, Политика
На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки

Канал Путина в MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.
Как передает корреспондент РИА Новости, к 10.30 мск 9 сентября число подписчиков составило 153 173 пользователей.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала