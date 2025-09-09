https://ria.ru/20250909/max--2040643313.html

На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки

На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 09.09.2025

На канал Путина в MAX подписались более 150 тысяч человек за сутки

Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:26:00+03:00

2025-09-09T12:26:00+03:00

2025-09-09T12:26:00+03:00

технологии

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал более 150 тысяч подписчиков за сутки, прошедшие с момента его создания. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, к 10.30 мск 9 сентября число подписчиков составило 153 173 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, владимир путин, россия, политика