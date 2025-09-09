https://ria.ru/20250909/max--2040614934.html
В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX", - сообщила пресс-служба.Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.
