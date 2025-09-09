https://ria.ru/20250909/max--2040614934.html

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России - РИА Новости, 09.09.2025

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:40:00+03:00

2025-09-09T10:40:00+03:00

2025-09-09T10:44:00+03:00

политика

россия

технологии

правительство рф

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX", - сообщила пресс-служба.Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, технологии, правительство рф, мессенджер max