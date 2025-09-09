https://ria.ru/20250909/mashal-2040746044.html
СМИ: лидер ХАМАС отсутствовал на месте атаки в Дохе
2025-09-09T17:34:00+03:00
2025-09-09T17:34:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
в мире
доха
израиль
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Главу палестинского движения ХАМАС за рубежом Халеда Машаля, вероятно, не ликвидировали в результате удара Израиля в Дохе, так как он не находился на месте атаки, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в службах безопасности. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве движения уточнил, что члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили. "Лидер ХАМАС Халед Машаль, вероятно, не находился на месте атаки в Дохе и не был ликвидирован", - говорится в сообщении радиостанции.
