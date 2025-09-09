https://ria.ru/20250909/makron-2040787564.html

Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, сообщили СМИ

Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2025

Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьена Лекорню, передает телеканал BFMTV.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьена Лекорню, передает телеканал BFMTV."Президент республики выдвинул Себастьена Лекорню его преемником на посту премьер-министра", — говорится в сообщении.Накануне парламент Франции вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Это решение поддержали 364 депутата, против выступили 194. В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.Кабинет министров был сформирован в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на нескольких статьях расходов 43,8 миллиарда евро вместо 40, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире: Минобороны должно было дополнительно получить 3,5 миллиарда евро, при этом бюджет остальных министерств остался бы прежним, а пенсии и социальные выплаты не были бы проиндексированы по инфляции. Для снижения бюджетного дефицита Байру призвал французов "больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

