Пушков считает, что французам поперек горла показуха Макрона

09.09.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон явно не справляется с руководством страной, его пустое тщеславие на фоне упадка в республике французам уже "поперек горла"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон явно не справляется с руководством страной, его пустое тщеславие на фоне упадка в республике французам уже "поперек горла", но он продолжает делать вид, что решает судьбы мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. При этом накануне французские депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии: из 558 голосовавших парламентариев только 194 поддержали правительство, в то время как 364 выступили против. "Мало что представлявший из себя Макрон, вылепленный в свое время Ротшильдами и финансовыми кругами, чтобы руководить Францией, явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг - 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции... Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор отметил, что у Франции огромный госдолг, а по этому показателю она занимает третье место в Европе после Италии и Франции. Он добавил, что в стране идут сплошные правительственные кризисы и только что состоялся уже четвертый за три года, а премьер Байру получил вотум недоверия в национальной ассамблее. Кроме того, по его словам, самой популярной партией во Франции является "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая выступает полной противоположностью Макрона, и это также многое говорит о настроениях в обществе. При этом, как подчеркнул политик, сам Макрон постоянно организует саммиты "коалиции желающих", встречает высоких гостей, обнимает Владимира Зеленского, позирует перед камерами и старается угодить президенту США Дональду Трампу, чтобы продемонстрировать, будто именно он решает судьбы мира.

