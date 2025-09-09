https://ria.ru/20250909/maduro-2040622092.html

Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы

Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы - РИА Новости, 09.09.2025

Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы

США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:05:00+03:00

2025-09-09T11:05:00+03:00

2025-09-09T11:12:00+03:00

сша

венесуэла

в мире

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT."(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.

https://ria.ru/20250905/ssha-2040115827.html

сша

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, венесуэла, в мире, николас мадуро