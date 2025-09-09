https://ria.ru/20250909/maduro-2040622092.html
Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы
Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы - РИА Новости, 09.09.2025
Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы
США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:05:00+03:00
2025-09-09T11:05:00+03:00
2025-09-09T11:12:00+03:00
сша
венесуэла
в мире
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT."(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.
https://ria.ru/20250905/ssha-2040115827.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, в мире, николас мадуро
США, Венесуэла, В мире, Николас Мадуро
Мадуро рассказал, зачем США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы
Мадуро: США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы на нее напасть