Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
2025-09-09T07:49:00+03:00
в мире
белоруссия
кндр (северная корея)
пекин
александр лукашенко
ким чен ын
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и подтвердил готовность в ближайшее время посетить страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, поздравление опубликовала пресс-служба белорусского президента. "С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - отметил Лукашенко.
Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
