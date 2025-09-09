https://ria.ru/20250909/lukashenko-2040585961.html

Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР - РИА Новости, 09.09.2025

Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:49:00+03:00

2025-09-09T07:49:00+03:00

2025-09-09T07:49:00+03:00

в мире

белоруссия

кндр (северная корея)

пекин

александр лукашенко

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg

МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и подтвердил готовность в ближайшее время посетить страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, поздравление опубликовала пресс-служба белорусского президента. "С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20250903/kndr-2039245072.html

белоруссия

кндр (северная корея)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, кндр (северная корея), пекин, александр лукашенко, ким чен ын