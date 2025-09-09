Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР - РИА Новости, 09.09.2025
07:49 09.09.2025
Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
белоруссия
кндр (северная корея)
пекин
александр лукашенко
ким чен ын
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и подтвердил готовность в ближайшее время посетить страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, поздравление опубликовала пресс-служба белорусского президента. "С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - отметил Лукашенко.
белоруссия
кндр (северная корея)
пекин
в мире, белоруссия, кндр (северная корея), пекин, александр лукашенко, ким чен ын
В мире, Белоруссия, КНДР (Северная Корея), Пекин, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и подтвердил готовность в ближайшее время посетить страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, поздравление опубликовала пресс-служба белорусского президента.
"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - отметил Лукашенко.
Совместное фотографирование глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном перед парадом в Пекине
3 сентября, 04:15
 
