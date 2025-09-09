Рейтинг@Mail.ru
Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 09.09.2025 (обновлено: 15:45 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/litva-2040697113.html
Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии
Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2025
Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии
Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:29:00+03:00
2025-09-09T15:45:00+03:00
россия
белоруссия
литва
в мире
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939177278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c335757546c3c42fab7638def062a0e6.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны."Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в период учений будут усилены "мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля" с привлечением не только сил погранохраны, но и службы госбезопасности и ополчения.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
https://ria.ru/20250907/rozysk-2040252480.html
россия
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939177278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74d3af356fa5d168627da362277d8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, литва, в мире, виктор хренин
Россия, Белоруссия, Литва, В мире, Виктор Хренин
Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии

Литва усилит охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025"

© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© iStock.com / Agustavop
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны.
"Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в период учений будут усилены "мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля" с привлечением не только сил погранохраны, но и службы госбезопасности и ополчения.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах
7 сентября, 09:33
 
РоссияБелоруссияЛитваВ миреВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала