Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии

Литва усилит охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025"
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны.
Отмечается, что в период учений будут усилены "мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля" с привлечением не только сил погранохраны, но и службы госбезопасности и ополчения.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.