Литва усилит охрану границы из-за начала учений России и Белоруссии

Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны."Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в период учений будут усилены "мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля" с привлечением не только сил погранохраны, но и службы госбезопасности и ополчения.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

