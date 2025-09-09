https://ria.ru/20250909/leopard-2040575568.html

Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала

Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда". РИА Новости, 09.09.2025

хорошие новости

приморский край

ольгинский район

китай

фгбу "земля леопарда"

общество

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда". "Первый в мире дальневосточный леопард, спасенный и выпущенный в дикую природу, дошел до самой восточной точки ареала этого подвида и обосновался в Ольгинском округе Приморского края, где леопардов не было более 50 лет", - говорится в сообщении. Леопард покинул заповедник и добрался до Лазовского и Ольгинского округов, что находится на границе его исторического ареала. В середине 20 века леопарды исчезли из этих мест из-за человеческой деятельности. Точка фиксации Leo 260M — самая дальняя и восточная от ядра популяции дальневосточных леопардов, зафиксированная более чем в 300 километрах от нацпарка "Земля леопарда", где удалось сохранить этот вид. Спустя год с момента последней фиксации Leo 260M был зафиксирован на видео фотоловушек, где проявлял поведение здорового хищника. "Ранее леопард фиксировался в разных районах региона, активно перемещаясь по новой для себя территории, то есть проявлял естественное поведение молодой расселяющейся особи. Новые кадры говорят о том, что Leo 260M наконец выбрал свой участок и обосновался там", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Идентификация леопарда была возможна благодаря его уникальным пятнам на шкуре, которые можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. Leo 260M — это молодой хищник, которому сейчас около 3,5 лет. На данный момент Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось о том, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал все тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

приморский край

ольгинский район

китай

