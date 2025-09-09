Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Первый в мире дальневосточный леопард, спасенный и выпущенный в дикую природу, дошел до самой восточной точки ареала этого подвида и обосновался в Ольгинском округе Приморского края, где леопардов не было более 50 лет", - говорится в сообщении.
Леопард покинул заповедник и добрался до Лазовского и Ольгинского округов, что находится на границе его исторического ареала. В середине 20 века леопарды исчезли из этих мест из-за человеческой деятельности. Точка фиксации Leo 260M — самая дальняя и восточная от ядра популяции дальневосточных леопардов, зафиксированная более чем в 300 километрах от нацпарка "Земля леопарда", где удалось сохранить этот вид.
Спустя год с момента последней фиксации Leo 260M был зафиксирован на видео фотоловушек, где проявлял поведение здорового хищника.
"Ранее леопард фиксировался в разных районах региона, активно перемещаясь по новой для себя территории, то есть проявлял естественное поведение молодой расселяющейся особи. Новые кадры говорят о том, что Leo 260M наконец выбрал свой участок и обосновался там", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Идентификация леопарда была возможна благодаря его уникальным пятнам на шкуре, которые можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. Leo 260M — это молодой хищник, которому сейчас около 3,5 лет.
На данный момент Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось о том, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал все тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
