Рейтинг@Mail.ru
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:19 09.09.2025 (обновлено: 12:21 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/leopard-2040575568.html
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала - РИА Новости, 09.09.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:19:00+03:00
2025-09-09T12:21:00+03:00
хорошие новости
приморский край
ольгинский район
китай
фгбу "земля леопарда"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040641500_0:0:1136:639_1920x0_80_0_0_f14c0523cc8e2782a80cf56de015b3e8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда". "Первый в мире дальневосточный леопард, спасенный и выпущенный в дикую природу, дошел до самой восточной точки ареала этого подвида и обосновался в Ольгинском округе Приморского края, где леопардов не было более 50 лет", - говорится в сообщении. Леопард покинул заповедник и добрался до Лазовского и Ольгинского округов, что находится на границе его исторического ареала. В середине 20 века леопарды исчезли из этих мест из-за человеческой деятельности. Точка фиксации Leo 260M — самая дальняя и восточная от ядра популяции дальневосточных леопардов, зафиксированная более чем в 300 километрах от нацпарка "Земля леопарда", где удалось сохранить этот вид. Спустя год с момента последней фиксации Leo 260M был зафиксирован на видео фотоловушек, где проявлял поведение здорового хищника. "Ранее леопард фиксировался в разных районах региона, активно перемещаясь по новой для себя территории, то есть проявлял естественное поведение молодой расселяющейся особи. Новые кадры говорят о том, что Leo 260M наконец выбрал свой участок и обосновался там", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Идентификация леопарда была возможна благодаря его уникальным пятнам на шкуре, которые можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. Leo 260M — это молодой хищник, которому сейчас около 3,5 лет. На данный момент Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось о том, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал все тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html
https://ria.ru/20241114/leopard-1983646030.html
https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html
приморский край
ольгинский район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040641500_0:0:847:635_1920x0_80_0_0_63884fc9c19254a5b4740317a628316c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, ольгинский район, китай, фгбу "земля леопарда", общество
Хорошие новости, Приморский край, Ольгинский район, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала

Первый в мире дальневосточный леопард добрался до восточной точки ареала

© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/TelegramСпасённый леопард Leo 260M обосновался в самой восточной точке ареала
Спасённый леопард Leo 260M обосновался в самой восточной точке ареала - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
Спасённый леопард Leo 260M обосновался в самой восточной точке ареала
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала, где леопардов не было более 50 лет, сообщает сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Первый в мире дальневосточный леопард, спасенный и выпущенный в дикую природу, дошел до самой восточной точки ареала этого подвида и обосновался в Ольгинском округе Приморского края, где леопардов не было более 50 лет", - говорится в сообщении.
Встреча дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и самки Leo 211F в нацпарке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
27 января, 10:51
Леопард покинул заповедник и добрался до Лазовского и Ольгинского округов, что находится на границе его исторического ареала. В середине 20 века леопарды исчезли из этих мест из-за человеческой деятельности. Точка фиксации Leo 260M — самая дальняя и восточная от ядра популяции дальневосточных леопардов, зафиксированная более чем в 300 километрах от нацпарка "Земля леопарда", где удалось сохранить этот вид.
Спустя год с момента последней фиксации Leo 260M был зафиксирован на видео фотоловушек, где проявлял поведение здорового хищника.
"Ранее леопард фиксировался в разных районах региона, активно перемещаясь по новой для себя территории, то есть проявлял естественное поведение молодой расселяющейся особи. Новые кадры говорят о том, что Leo 260M наконец выбрал свой участок и обосновался там", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Идентификация леопарда была возможна благодаря его уникальным пятнам на шкуре, которые можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. Leo 260M — это молодой хищник, которому сейчас около 3,5 лет.
Дальневосточный леопард, зафиксированный в Ольгинском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ученые определили леопарда, впервые с 70-х годов отмеченного в Приморье
14 ноября 2024, 05:15
На данный момент Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось о том, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал все тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя
2 января, 02:37
 
Хорошие новостиПриморский крайОльгинский районКитайФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала