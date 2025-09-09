Рейтинг@Mail.ru
Лавров считает встречу с Додиком своевременной - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 09.09.2025 (обновлено: 15:02 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/lavrov-2040641333.html
Лавров считает встречу с Додиком своевременной
Лавров считает встречу с Додиком своевременной - РИА Новости, 09.09.2025
Лавров считает встречу с Додиком своевременной
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою встречу во вторник с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком своевременной для... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:19:00+03:00
2025-09-09T15:02:00+03:00
в мире
босния
сергей лавров
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040689030_0:159:3021:1858_1920x0_80_0_0_603c93f8d59eccb838f65d5d03b0d206.jpg
МОСКВА, 9 сен– РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою встречу во вторник с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком своевременной для глубокого понимания того, что происходит в БиГ. "Считаю сегодняшнюю встречу очень важной с точки зрения более глубокого понимания происходящего перед тем, как Совет Безопасности в очередной раз будет рассматривать ситуацию в Боснии и Герцеговине", - сказал Лавров на встрече с Додиком. Он добавил, что на встрече будут рассмотрены разные вопросы, в том числе экономики, инвестиций.
https://ria.ru/20250908/dodik-2040402561.html
босния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040689030_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4b7a1e8c6142a9db4f450acf33e53004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния, сергей лавров, милорад додик
В мире, Босния, Сергей Лавров, Милорад Додик
Лавров считает встречу с Додиком своевременной

Лавров назвал встречу с Додиком важной для глубокого понимания ситуации в БиГ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 9 сентября 2025
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 9 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 9 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен– РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою встречу во вторник с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком своевременной для глубокого понимания того, что происходит в БиГ.
"Считаю сегодняшнюю встречу очень важной с точки зрения более глубокого понимания происходящего перед тем, как Совет Безопасности в очередной раз будет рассматривать ситуацию в Боснии и Герцеговине", - сказал Лавров на встрече с Додиком.
Он добавил, что на встрече будут рассмотрены разные вопросы, в том числе экономики, инвестиций.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МИД России осудил попытки Запада убрать Додика с политической сцены
8 сентября, 12:27
 
В миреБоснияСергей ЛавровМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала