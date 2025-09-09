https://ria.ru/20250909/lavrov-2040641333.html
Лавров считает встречу с Додиком своевременной
Лавров считает встречу с Додиком своевременной - РИА Новости, 09.09.2025
Лавров считает встречу с Додиком своевременной
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою встречу во вторник с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком своевременной для...
МОСКВА, 9 сен– РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал свою встречу во вторник с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком своевременной для глубокого понимания того, что происходит в БиГ. "Считаю сегодняшнюю встречу очень важной с точки зрения более глубокого понимания происходящего перед тем, как Совет Безопасности в очередной раз будет рассматривать ситуацию в Боснии и Герцеговине", - сказал Лавров на встрече с Додиком. Он добавил, что на встрече будут рассмотрены разные вопросы, в том числе экономики, инвестиций.
Лавров считает встречу с Додиком своевременной
