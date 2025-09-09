https://ria.ru/20250909/latviya-2040644946.html

В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме

В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме - РИА Новости, 09.09.2025

В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме

Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне на востоке страны, возбуждено дело об административном... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:34:00+03:00

2025-09-09T12:34:00+03:00

2025-09-09T12:37:00+03:00

в мире

латвия

российская империя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040644169_0:0:1204:677_1920x0_80_0_0_3375239d754f731daead60b2ff0d9b6d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне на востоке страны, возбуждено дело об административном правонарушении за использование "запрещенной символики", сообщает портал LSM. "Возбуждено дело об административном правонарушении за вывешивание флага Российской империи на доме в селе Малта Резекненского края", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что на черно-желто-белом флаге с гербом Российской империи была также надпись "Мы русские. С нами Бог", полиция расценила его как "символику, прославляющую военную агрессию", хотя местные жители, опрошенные местным телевидением, не увидели в использовании исторического флага ничего предосудительного. По данным LSM, СМИ не удалось найти владельца дома, флаг был снят полицией. Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела. Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале) и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.

https://ria.ru/20250826/latviya-2037736223.html

латвия

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, российская империя