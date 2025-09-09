Рейтинг@Mail.ru
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 09.09.2025 (обновлено: 12:37 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/latviya-2040644946.html
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме - РИА Новости, 09.09.2025
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме
Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне на востоке страны, возбуждено дело об административном... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:34:00+03:00
2025-09-09T12:37:00+03:00
в мире
латвия
российская империя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040644169_0:0:1204:677_1920x0_80_0_0_3375239d754f731daead60b2ff0d9b6d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне на востоке страны, возбуждено дело об административном правонарушении за использование "запрещенной символики", сообщает портал LSM. "Возбуждено дело об административном правонарушении за вывешивание флага Российской империи на доме в селе Малта Резекненского края", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что на черно-желто-белом флаге с гербом Российской империи была также надпись "Мы русские. С нами Бог", полиция расценила его как "символику, прославляющую военную агрессию", хотя местные жители, опрошенные местным телевидением, не увидели в использовании исторического флага ничего предосудительного. По данным LSM, СМИ не удалось найти владельца дома, флаг был снят полицией. Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела. Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале) и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
https://ria.ru/20250826/latviya-2037736223.html
латвия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040644169_122:0:1078:717_1920x0_80_0_0_48124e109900b284d1d391c7640ae30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, российская империя
В мире, Латвия, Российская империя
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме

LSM: в Латвии расследуют появление флага Российской империи на частном доме

© Фото : LTVФлаг Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне в Латвии
Флаг Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : LTV
Флаг Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне в Латвии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция Латвии расследует появление флага Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне на востоке страны, возбуждено дело об административном правонарушении за использование "запрещенной символики", сообщает портал LSM.
"Возбуждено дело об административном правонарушении за вывешивание флага Российской империи на доме в селе Малта Резекненского края", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что на черно-желто-белом флаге с гербом Российской империи была также надпись "Мы русские. С нами Бог", полиция расценила его как "символику, прославляющую военную агрессию", хотя местные жители, опрошенные местным телевидением, не увидели в использовании исторического флага ничего предосудительного.
По данным LSM, СМИ не удалось найти владельца дома, флаг был снят полицией.
Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела.
Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале) и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Погранслужба Латвии пригрозила увольнениями за общение на русском языке
26 августа, 19:35
 
В миреЛатвияРоссийская империя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала