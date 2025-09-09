Рейтинг@Mail.ru
В Кургане расследуют смерть пенсионерки в аварийном доме - РИА Новости, 09.09.2025
10:47 09.09.2025
В Кургане расследуют смерть пенсионерки в аварийном доме
Уголовное дело о халатности расследуют следователи в Кургане после того, как пожилая женщина умерла в квартире аварийного жилого дома, сообщил СК РФ.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют следователи в Кургане после того, как пожилая женщина умерла в квартире аварийного жилого дома, сообщил СК РФ. Один из Telegram-каналов ранее сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла. Горадминистрация сообщала, что пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии. Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ. "Следственными органами СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курганской области Сергею Степанову доложить о ходе расследования данного уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
В Кургане расследуют смерть пенсионерки в аварийном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют следователи в Кургане после того, как пожилая женщина умерла в квартире аварийного жилого дома, сообщил СК РФ.
Один из Telegram-каналов ранее сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла.
Горадминистрация сообщала, что пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии. Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ.
"Следственными органами СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курганской области Сергею Степанову доложить о ходе расследования данного уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
