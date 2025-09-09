https://ria.ru/20250909/kurgan-2040616824.html
В Кургане расследуют смерть пенсионерки в аварийном доме
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют следователи в Кургане после того, как пожилая женщина умерла в квартире аварийного жилого дома, сообщил СК РФ. Один из Telegram-каналов ранее сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла. Горадминистрация сообщала, что пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии. Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ. "Следственными органами СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курганской области Сергею Степанову доложить о ходе расследования данного уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
