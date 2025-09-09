https://ria.ru/20250909/kuleba-2040643930.html

Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны

Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны - РИА Новости, 09.09.2025

Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны

Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:29:00+03:00

2025-09-09T12:29:00+03:00

2025-09-09T12:29:00+03:00

в мире

украина

польша

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в соцсети Х."Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу, как вор ночью, после того как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам. Он пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу.Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".

https://ria.ru/20250908/zaharova-2040551842.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, дмитрий кулеба