https://ria.ru/20250909/kuleba-2040643930.html
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны - РИА Новости, 09.09.2025
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:29:00+03:00
2025-09-09T12:29:00+03:00
2025-09-09T12:29:00+03:00
в мире
украина
польша
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в соцсети Х."Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу, как вор ночью, после того как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам. Он пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу.Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
https://ria.ru/20250908/zaharova-2040551842.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Польша, Дмитрий Кулеба
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
Журналист Фази: бегство Кулебы в Польшу сигнализирует о скором крахе Украины