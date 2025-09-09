Рейтинг@Mail.ru
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
12:29 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/kuleba-2040643930.html
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны - РИА Новости, 09.09.2025
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны
Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:29:00+03:00
2025-09-09T12:29:00+03:00
в мире
украина
польша
дмитрий кулеба
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в соцсети Х."Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу, как вор ночью, после того как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам. Он пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу.Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
украина
польша
в мире, украина, польша, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Польша, Дмитрий Кулеба
Журналист увидел плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны

Журналист Фази: бегство Кулебы в Польшу сигнализирует о скором крахе Украины

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бегство бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины сигнализирует о скором крахе страны, считает журналист Томас Фази. Об этом он написал в соцсети Х.
"Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.
В понедельник Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что бежал в Польшу, как вор ночью, после того как киевские власти запретили выезд из страны бывшим дипломатам. Он пояснил, что указ Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, так как бывшие дипломаты не обязаны проходить военную службу.
Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть информацию о его бегстве из страны, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве
8 сентября, 22:48
 
В миреУкраинаПольшаДмитрий Кулеба
 
 
