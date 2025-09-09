Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика
21:25 09.09.2025 (обновлено: 21:26 09.09.2025)
На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика
происшествия
геленджик
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении Елены Олишевич на Кубани. Как заявляют местные СМИ, это бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, а у самой женщины якобы болезнь Паркинсона. "В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - сообщили агентству в краевом управлении МВД. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске 47-летней женщины 7 сентября. По их данным, 4 сентября в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком Елена Олишевич вышла на прогулку и не вернулась.
происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении Елены Олишевич на Кубани. Как заявляют местные СМИ, это бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, а у самой женщины якобы болезнь Паркинсона.
"В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - сообщили агентству в краевом управлении МВД.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске 47-летней женщины 7 сентября. По их данным, 4 сентября в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком Елена Олишевич вышла на прогулку и не вернулась.
