https://ria.ru/20250909/kuban-2040792501.html

На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика

На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика - РИА Новости, 09.09.2025

На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика

Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T21:25:00+03:00

2025-09-09T21:25:00+03:00

2025-09-09T21:26:00+03:00

происшествия

геленджик

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении Елены Олишевич на Кубани. Как заявляют местные СМИ, это бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, а у самой женщины якобы болезнь Паркинсона. "В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - сообщили агентству в краевом управлении МВД. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске 47-летней женщины 7 сентября. По их данным, 4 сентября в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком Елена Олишевич вышла на прогулку и не вернулась.

https://ria.ru/20250909/chuvashija-2040782245.html

геленджик

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия