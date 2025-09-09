https://ria.ru/20250909/kuban-2040792501.html
На Кубани ищут женщину, пропавшую в районе Геленджика
Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет 47-летнюю Елену Олишевич, бесследно пропавшую в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении Елены Олишевич на Кубани. Как заявляют местные СМИ, это бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, а у самой женщины якобы болезнь Паркинсона. "В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - сообщили агентству в краевом управлении МВД. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске 47-летней женщины 7 сентября. По их данным, 4 сентября в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком Елена Олишевич вышла на прогулку и не вернулась.
