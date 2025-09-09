Кобяков: разведка Германии снимала с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ

https://ria.ru/20250909/kobyakov-2040598259.html

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Разведка Германии снимала с рейсов немцев, которые ехали в Россию на ПМЭФ, заявил РИА Новости советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков."Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", — сказал он, выступая на ВЭФ.Кобяков также предположил, что США сейчас направляют на форумы в Россию все больше разведчиков, которые под прикрытием вопросов бизнеса пытаются решать другие задачи."Мы их тоже прекрасно понимаем", — добавил советник президента.По его словам, российские спецслужбы знают, что делать в таких случаях.Десятый Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости было генеральным информационным партнером мероприятия.

россия, германия, антон кобяков, федеральная разведывательная служба германии, вэф-2025