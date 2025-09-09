Рейтинг@Mail.ru
Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/kobjakov-2040575895.html
Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков
Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков - РИА Новости, 09.09.2025
Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил РИА Новости на ВЭФ, что США, вероятно, сейчас... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:25:00+03:00
2025-09-09T04:25:00+03:00
россия
сша
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_0:283:2883:1905_1920x0_80_0_0_89049d533ba68d470dd37a8f6f82103b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил РИА Новости на ВЭФ, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков, которые под видом бизнеса пытаются решить свои задачи. "Структуру представленного (на ВЭФ-2025 – ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", - сказал Кобяков в ответ на вопрос, американские компании каких секторов экономики были представлены на ВЭФ. Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250528/ssha-2019499684.html
https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_cfd46b0127b65c5765773e1f9aecee05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Россия, США, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков

Кобяков заявил, что США больше направляют в Россию разведчиков под видом бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Советник президента РФ Антон Кобяков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник президента РФ Антон Кобяков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил РИА Новости на ВЭФ, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков, которые под видом бизнеса пытаются решить свои задачи.
"Структуру представленного (на ВЭФ-2025 – ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", - сказал Кобяков в ответ на вопрос, американские компании каких секторов экономики были представлены на ВЭФ.
Флаг над посольством США в России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
28 мая, 10:32
Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
6 сентября 2024, 09:07
 
РоссияСШАВладивостокАнтон КобяковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала