Кобяков заявил, что США больше направляют на форумы в России разведчиков
Кобяков заявил, что США больше направляют в Россию разведчиков под видом бизнеса
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Советник президента РФ Антон Кобяков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил РИА Новости на ВЭФ, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков, которые под видом бизнеса пытаются решить свои задачи.
"Структуру представленного (на ВЭФ-2025 – ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", - сказал Кобяков в ответ на вопрос, американские компании каких секторов экономики были представлены на ВЭФ.
Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
6 сентября 2024, 09:07