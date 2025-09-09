https://ria.ru/20250909/kndr-2040560609.html

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя - РИА Новости, 09.09.2025

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя

Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T00:33:00+03:00

2025-09-09T00:33:00+03:00

2025-09-09T00:43:00+03:00

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи"."Восьмого сентября ракетное управление КНДР провело статическое огневое испытание твердотопливного двигателя с использованием композиционного материала из углеродного волокна. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - сообщает радио.

https://ria.ru/20250907/putin-2040321013.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)