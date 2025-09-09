Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя
00:33 09.09.2025
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи"."Восьмого сентября ракетное управление КНДР провело статическое огневое испытание твердотопливного двигателя с использованием композиционного материала из углеродного волокна. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - сообщает радио.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
"Восьмого сентября ракетное управление КНДР провело статическое огневое испытание твердотопливного двигателя с использованием композиционного материала из углеродного волокна. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - сообщает радио.
Кадры из Ауруса с Путиным и Ким Чен Ыном - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына
7 сентября, 22:34
 
