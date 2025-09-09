https://ria.ru/20250909/kndr-2040560609.html
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя - РИА Новости, 09.09.2025
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает радиостанция "Голос Кореи"."Восьмого сентября ракетное управление КНДР провело статическое огневое испытание твердотопливного двигателя с использованием композиционного материала из углеродного волокна. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием", - сообщает радио.
