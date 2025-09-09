https://ria.ru/20250909/klad-2040619443.html

"Победа" изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" после решения суда изменила правила провоза ручной клади, основанные на Федеральных авиационных правилах: сняла ограничения по весу,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:56:00+03:00

2025-09-09T10:56:00+03:00

2025-09-09T11:36:00+03:00

москва

общество

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" после решения суда изменила правила провоза ручной клади, основанные на Федеральных авиационных правилах: сняла ограничения по весу, разрешила пассажирам дополнительно брать с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила возможный размер пакета с товарами из duty free, сообщил перевозчик. Щербинский суд Москвы 2 июня признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании "Победа", в том числе обязал ее увеличить нормы провоза пакетов с товарами из магазинов duty free до не менее 24х32 сантиметров. При этом, как и раньше, они должны быть запечатаны. Пассажир по-прежнему может выбрать для своей ручной клади вариант - все вещи, которые одновременно помещаются в калибратор размерами 36x30x27см. "Крышка калибратора с вещами должна плотно закрываться без применения давления на нее", - уточняется в обновленных правилах компании.Изменения коснулись альтернативного варианта, основанного на Федеральных авиационных правилах (ФАП). Теперь у "Победы" это одно место ручной клади габаритами до 15х36х30 см (ранее было 4х36х30 см весом не более 5 кг) и рюкзак габаритами не более 12х36х30 см (ранее было 23х36х30 см) или дамская сумка, или портфель с вложенными в них вещами.При этом теперь в любом случае дополнительно бесплатно в салон можно взять следующие вещи: ноутбук или планшет в мягком чехле; зонт-трость; букет цветов; верхняя одежда; один костюм в портпледе; питание для ребенка в полете; лекарства (включая диетические потребности) на время полета; используемые клиентом роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости, ходунки. При перевозке ребенка - устройства для переноса ребенка, которые размещаются на багажной полке (если ребенок перевозится без отдельного места) либо на кресле (если ребенок перевозится на отдельном месте)."А размер пакета с товарами из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади, теперь составляет 24х32х10 см вместо 10х10х5 см", - добавили в компании. Это должен быть запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет."Ограничения свойственны модели лоукоста, где клиенты могут выбирать только необходимые для себя услуги. Большой процент наших клиентов традиционно летает налегке – только с ручной кладью – это около 70% наших клиентов", - отметил генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук. Он уточнил, что размеры ручной клади "Победы" превышают аналоги у зарубежных лоукостеров и позволяют обеспечить требования безопасности полетов и комфортного размещения клиентов на борту при сохранении максимальной эффективности операционных процессов.

