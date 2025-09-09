https://ria.ru/20250909/kiev-2040727769.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанном регионе была объявлена в 16.37. Порядка 30 минут назад тревога также была объявлена в части Черниговской области, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве объявили воздушную тревогу
