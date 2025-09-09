https://ria.ru/20250909/khoroshavin-2040569528.html

Бывший губернатор Сахалина стал дневальным в колонии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, в колонии работает дневальным, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно", - сказано в документе. Отмечается, что также он написал заявление об увеличении неоплачиваемых работ по благоустройству колонии и прилегающих территорий. Ранее он к таким работам не привлекался, поскольку уже является пенсионером, отмечается в материалах дела. Согласно инструкции о надзоре за заключенными, дневальный обязан знать число осужденных в отряде - сколько из них на работе, сколько в ШИЗО или болеет; следить за чистотой и сохранностью имущества - не допускать курения в неположенном месте, азартных игр или чтобы заключенные лежали на кроватях в верхней одежде. После развода осужденных на работу дневальный должен производить уборку общежития, мыть полы, топить печи, проветривать помещение, мыть и чистить бачки для питьевой воды и наполнять их свежей кипяченой водой. Также он подает заключенным команды при подъеме, посещении начальства и следит за тишиной после отбоя. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

