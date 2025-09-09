https://ria.ru/20250909/khamas-2040783688.html
ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации
ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации - РИА Новости, 09.09.2025
ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации
Израиль не смог убить членов переговорной делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 09.09.2025
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Израиль не смог убить членов переговорной делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, говорится в заявлении движения. "Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации", - сообщило ХАМАС. Ранее МВД Катара подтвердило, что взрывы в разных частях Дохи, которые раздались во вторник днем, были связаны с израильскими атаками на жилые резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС, в результате чего погиб один сотрудник сил внутренней безопасности Катара и несколько получили ранения.
ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации
