ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации

2025-09-09 Израиль не смог убить членов переговорной делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, говорится в заявлении движения.

2025-09-09T20:38:00+03:00

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Израиль не смог убить членов переговорной делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, говорится в заявлении движения. "Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации", - сообщило ХАМАС. Ранее МВД Катара подтвердило, что взрывы в разных частях Дохи, которые раздались во вторник днем, были связаны с израильскими атаками на жилые резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС, в результате чего погиб один сотрудник сил внутренней безопасности Катара и несколько получили ранения.

