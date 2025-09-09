https://ria.ru/20250909/khamas-2040721929.html

Глава ХАМАС в секторе Газа аль-Хайя погиб при ударе Израиля по Дохе

Глава ХАМАС в секторе Газа аль-Хайя погиб при ударе Израиля по Дохе

КАИР, 9 сен — РИА Новости. Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства организации погибли при ударе Израиля по катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Источники Al Arabiya подтверждают гибель Халиля аль-Хайи, Захера Джаббарина, Халеда Машаля и Низара Аудаллы", — указано в материале.По информации газеты Israel Hayom, Израиль уведомил США и Катар перед атакой по Дохе.В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров."Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", — сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. Там осудили удары по жилым зданиям, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, подчеркнув, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов."Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", — отметили в ведомстве.В министерстве назвали атаку преступной и трусливой, отметив, что она нарушает международное законодательство.

