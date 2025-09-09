Рейтинг@Mail.ru
Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 09.09.2025
15:45 09.09.2025 (обновлено: 15:52 09.09.2025)
Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме
Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении. РИА Новости, 09.09.2025
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении.В понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля объявила, что террористов ликвидировали на месте. По данным пресс-службы израильской скорой помощи (MDA), в результате теракта погибли пять человек, более десяти получили ранения различной степени тяжести."Бригады "Аль-Кассам" объявляют об ответственности за стрельбу в понедельник, 8 сентября, в Иерусалиме", - сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.
в мире, иерусалим, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Иерусалим, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме

Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник

© AP Photo / Mahmoud IlleanСпецслужбы на месте теракта в Иерусалиме
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении.
В понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля объявила, что террористов ликвидировали на месте. По данным пресс-службы израильской скорой помощи (MDA), в результате теракта погибли пять человек, более десяти получили ранения различной степени тяжести.
"Бригады "Аль-Кассам" объявляют об ответственности за стрельбу в понедельник, 8 сентября, в Иерусалиме", - сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.
В миреИерусалимХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
