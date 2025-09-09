https://ria.ru/20250909/khamas--2040702866.html

Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении.В понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля объявила, что террористов ликвидировали на месте. По данным пресс-службы израильской скорой помощи (MDA), в результате теракта погибли пять человек, более десяти получили ранения различной степени тяжести."Бригады "Аль-Кассам" объявляют об ответственности за стрельбу в понедельник, 8 сентября, в Иерусалиме", - сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.

