Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме
Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Иерусалиме
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:45:00+03:00
2025-09-09T15:45:00+03:00
2025-09-09T15:52:00+03:00
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) взяли ответственность за теракт в Иерусалиме в понедельник, говорится в их заявлении.В понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля объявила, что террористов ликвидировали на месте. По данным пресс-службы израильской скорой помощи (MDA), в результате теракта погибли пять человек, более десяти получили ранения различной степени тяжести."Бригады "Аль-Кассам" объявляют об ответственности за стрельбу в понедельник, 8 сентября, в Иерусалиме", - сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.
