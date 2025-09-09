Рейтинг@Mail.ru
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 09.09.2025 (обновлено: 12:48 09.09.2025)
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ
Хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки. РИА Новости, 09.09.2025
ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки."Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", — сказал он.Из украинских фондов под кибератаку попали:Хакер уточнил, что для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.* Террористическая организация, запрещена в России.
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ

Российские хакеры взломали ресурсы 4-х финансирующих ВСУ фондов

Строчки с цифрами
Строчки с цифрами
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки.
"Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", — сказал он.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ
20 августа, 12:43
Из украинских фондов под кибератаку попали:
  • "НА ЩИТІ", он исчез из поисковой ленты; по информации из открытых источников, за 2024 год его доход составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей);
  • "Фундація сили", на его сайте говорится о помощи 12 частям ВСУ, среди них: Интернациональный легион, бригады № 10, 25, 80, 114 и "Эдельвейс. Боевикам собирали деньги на автомобили, дроны, антенны Starlink, рации, продукты и обмундирование.
  • "Твій крок", организовывал помощь спецподразделению "Кракен*", 108-го отдельному батальону "Волки Да Винчи", "Русскому добровольческому корпусу"*, спецподразделению "Омега" и "Азову"*. Им передавали военную технику, дроны и инструменты для ремонта.
Хакер уточнил, что для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Националисты Азова*, уничтоженные российскими бойцами в районе Глущенково в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВС России, уничтожившие боевиков "Азова"*, захватили их оружие и амуницию
2 сентября, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТехнологииРоссияУкраинаВ мире
 
 
