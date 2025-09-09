https://ria.ru/20250909/khakery-2040636120.html

Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ

Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025

Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ

Хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки. РИА Новости, 09.09.2025

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки."Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", — сказал он.Из украинских фондов под кибератаку попали:Хакер уточнил, что для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.* Террористическая организация, запрещена в России.

