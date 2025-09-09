https://ria.ru/20250909/kater-2040691614.html
Беспилотный катер "Странник" совершил рейс по доставке груза на Монерон
Беспилотный катер "Странник" совершил рейс по доставке груза на Монерон
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская IT-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и СДЭК успешно совершили первую экспериментальную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области, рассказал РИА Новости разработчик. "Sitronics КТ и СДЭК успешно совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области. Свой первый экспериментальный рейс по доставке посылок на остров беспилотный катер "Странник" разработчика морских ИТ-решений Sitronics KT совершил спустя двое суток после подписания соглашения с правительством Сахалинской области", — отметили в Sitronics. В компании пояснили, что судно, оснащенное комплексом систем и оборудования для автономного судовождения, стартовало из порта Невельск и преодолело почти 70 километров по Татарскому проливу в одну сторону и столько же – в другую. Маршрут был заранее проложен специалистами компании-разработчика морских решений Sitronics KT в навигационной системе, вмешательства со стороны оператора не потребовалось. "Нам удалось на переходе выйти на крейсерскую скорость 30 км/ч. Но самое главное, чего мы хотели добиться – это настроить системы так, чтобы наше новое беспилотное судно прошло в автономном режиме весь путь, без вмешательства разработчиков", — отметил гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. "Команда шла за катером следом, снимая показания с работы систем и телеметрию, и была готова взять его на свое управление при возникновении экстренной ситуации, но этого не потребовалось. Даже когда в один из моментов у нас прервалась связь с катером, наша система автономного судовождения отлично справилась с задачей, не давая судну сбиться с пути, возвращала его на проложенный нами маршрут", - добавил он. Катер успешно доставил медикаменты, средства связи и популярные потребительские товары, включая заказы с маркетплейса на необорудованном берегу. Беспилотное судно может перевозить до 500 килограммов за один рейс. "Сегодня у отрасли две ключевые проблемы: острый дефицит персонала и высокие логистические расходы. Беспилотные технологии одновременно решают обе задачи — снижают издержки и сокращают зависимость от человеческого фактора", — подчеркнула директор по стратегическим проектам СДЭК Анна Панарина. В Sitronics отметили, что проект уже получил поддержку Сахалина. Следующим этапом является расширение географии маршрутов на другие труднодоступные районы Дальнего Востока.
Первый грузовой рейс российского катера-беспилотника
Беспилотный катер "Странник" совершил первый полноценный грузовой рейс на сахалинский остров Монерон. Разработчик – российская компания "Sitronics KT" – поделился с РИА Новости кадрами, как судно прошло маршрут. А это было по 70 км туда и обратно. Команда шла следом за катером и была готова вмешаться, но не понадобилось - судно прошло в автономном режиме весь путь, выйдя на переходе на крейсерскую скорость 30 км/ч. Катер успешно доставил медикаменты, средства связи и другие товары, включая заказы с маркетплейсов, на необорудованный берег. За один рейс он может перевозить до 500 кг.
