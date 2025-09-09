https://ria.ru/20250909/katar-2040806239.html
Премьер Катара обвинил Израиль в нарушении международного права
Премьер Катара обвинил Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Катара обвинил Израиль в нарушении международного права
Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе нарушает международное право и моральные нормы, заявил катарский... РИА Новости, 09.09.2025
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе нарушает международное право и моральные нормы, заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "То, что произошло сегодня, считается актом государственного терроризма и попыткой дестабилизировать безопасность и стабильность в регионе... Нападение Израиля на Катар - не только нарушение международного права, но и моральных норм", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Премьер Катара обвинил Израиль в нарушении международного права
