Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля
Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera. "Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
