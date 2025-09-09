Рейтинг@Mail.ru
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля
23:34 09.09.2025
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera. "Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
в мире, катар, израиль, доха, хамас
В мире, Катар, Израиль, Доха, ХАМАС
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
"Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право
В мире Катар Израиль Доха ХАМАС
 
 
