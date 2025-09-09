https://ria.ru/20250909/katar-2040801771.html
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом
Атака Израиля на оживленный район в Дохе является международным терроризмом, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:03:00+03:00
2025-09-09T23:03:00+03:00
2025-09-09T23:13:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на оживленный район в Дохе является международным терроризмом, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции. "Удары Израиля по Катару являются международным терроризмом и попыткой дестабилизировать регион", - сказал Аль Тани.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, доха
В мире, Израиль, Катар, Доха
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом
Премьер Катара Аль Тани назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом