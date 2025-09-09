https://ria.ru/20250909/katar-2040801520.html

Катар обвинил Израиль в срыве соглашения по Газе после атаки на Доху - РИА Новости, 09.09.2025

После атаки Израиля на Катар обнуляются все договоренности по прекращению огня в Газе, достигнутые во время переговоров, заявил премьер эмирата Мухаммед бен...

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

ДОХА, 9 сен — РИА Новости. После атаки Израиля на Катар обнуляются все договоренности по прекращению огня в Газе, достигнутые во время переговоров, заявил премьер эмирата Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, выступление транслировал телеканал Al Jazeera."Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе", — сказал он.Как заявил Аль Тани, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую нельзя будет исправить. Тель-Авив подрывает все попытки достижения мира на Ближнем Востоке, а сегодняшним ударом он нанес урон переговорному процессу по Газе, который продолжался по просьбе США.Он назвал атаку международным терроризмом и попыткой дестабилизировать регион, подчеркнув, что она нарушает не только мировое право, но и моральные нормы."Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", — подчеркнул глава правительства.Также Аль Тани добавил, что Катар оставляет за собой право ответить Израилю на его нападение. Он добавил, что Доха сформировала команду юристов для правового ответа на удары.Кроме того, премьер рассказал, что системы радиолокационной борьбы эмирата не смогли обнаружить оружие, которое ЦАХАЛ использовала при атаке на Доху. Он также опроверг заявления о том, что Катар заранее знал об атаке. По словам Аль Тани, США проинформировали эмират о нападении Израиля спустя десять минут после ударов.Как сообщал МИД Катара, сегодня Тель-Авив ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.

