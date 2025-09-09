https://ria.ru/20250909/katar-2040801432.html
Системы РЛС Катара не обнаружили оружие Израиля при атаке на Доху
2025-09-09T22:59:00+03:00
2025-09-09T22:59:00+03:00
2025-09-09T23:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции."Атака Израиля была предательским и преступным действием. Оружие, которое было применено, не было обнаружено нашими радарами", - сказал Аль Тани.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/katar-2040802818.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
Системы РЛС Катара не обнаружили оружие Израиля при атаке на Доху
