Системы РЛС Катара не обнаружили оружие Израиля при атаке на Доху - РИА Новости, 09.09.2025
22:59 09.09.2025 (обновлено: 23:15 09.09.2025)
Системы РЛС Катара не обнаружили оружие Израиля при атаке на Доху
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции."Атака Израиля была предательским и преступным действием. Оружие, которое было применено, не было обнаружено нашими радарами", - сказал Аль Тани.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
Премьер Катара обвинил Израиль в подрыве переговоров по сектору Газа
