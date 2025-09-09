Рейтинг@Mail.ru
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 09.09.2025 (обновлено: 23:26 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/katar-2040800823.html
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:54:00+03:00
2025-09-09T23:26:00+03:00
израиль
катар
в мире
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250909/katar-2040802725.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, катар, в мире, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
Израиль, Катар, В мире, Доха, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе

Премьер Катара заявил, что страна оставляет за собой право на ответ Израилю

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.
Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Нетаньяху ведет регион к неисправимой ситуации, заявил премьер Катара
Вчера, 23:10
 
ИзраильКатарВ миреДохаХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала