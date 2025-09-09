https://ria.ru/20250909/katar-2040800823.html
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:54:00+03:00
2025-09-09T22:54:00+03:00
2025-09-09T23:26:00+03:00
израиль
катар
в мире
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250909/katar-2040802725.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, катар, в мире, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
Израиль, Катар, В мире, Доха, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Премьер Катара заявил, что страна оставляет за собой право на ответ Израилю