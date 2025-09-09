https://ria.ru/20250909/katar-2040800823.html

Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе

Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Катар оставляет за собой право на ответ после удара Израиля по резиденциям членов переговорной группы ХАМАС в Дохе, заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.

