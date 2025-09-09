Рейтинг@Mail.ru
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 09.09.2025 (обновлено: 21:38 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
Катарское руководство было на связи с представителем США в момент израильских ударов по Дохе, американское руководство не предупреждало его заранее, говорится в РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:33:00+03:00
2025-09-09T21:38:00+03:00
в мире
катар
доха
сша
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катарское руководство было на связи с представителем США в момент израильских ударов по Дохе, американское руководство не предупреждало его заранее, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х. Он опроверг сообщения в соцсетях, будто руководство Катара заранее было уведомлено о намерении Израиля нанести удары по местам встречи делегации палестинского движения ХАМАС в Дохе. "Телефонный разговор с одним из представителей руководства США происходил в момент, когда в Дохе раздались взрывы, причинами которых стали израильские удары", - отметил он. Ранее МВД Катара сообщило, что причиной звуков разрывов по всему городу стали израильские авиаудары, в результате которых один сотрудник сил внутренней безопасности Катара погиб и ещё несколько получили ранения. Движение ХАМАС уточнило, что в результате этого нападения погибли шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хейю.
https://ria.ru/20250909/ssha-2040788622.html
катар
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, доха, сша, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Доха, США, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе

Аль-Ансари: США не предупреждали Катар об израильском ударе по Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катарское руководство было на связи с представителем США в момент израильских ударов по Дохе, американское руководство не предупреждало его заранее, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х.
Он опроверг сообщения в соцсетях, будто руководство Катара заранее было уведомлено о намерении Израиля нанести удары по местам встречи делегации палестинского движения ХАМАС в Дохе.
"Телефонный разговор с одним из представителей руководства США происходил в момент, когда в Дохе раздались взрывы, причинами которых стали израильские удары", - отметил он.
Ранее МВД Катара сообщило, что причиной звуков разрывов по всему городу стали израильские авиаудары, в результате которых один сотрудник сил внутренней безопасности Катара погиб и ещё несколько получили ранения. Движение ХАМАС уточнило, что в результате этого нападения погибли шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хейю.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом
Вчера, 21:02
 
В миреКатарДохаСШАХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала