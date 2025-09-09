https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html

В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катарское руководство было на связи с представителем США в момент израильских ударов по Дохе, американское руководство не предупреждало его заранее, говорится в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари в социальной сети Х. Он опроверг сообщения в соцсетях, будто руководство Катара заранее было уведомлено о намерении Израиля нанести удары по местам встречи делегации палестинского движения ХАМАС в Дохе. "Телефонный разговор с одним из представителей руководства США происходил в момент, когда в Дохе раздались взрывы, причинами которых стали израильские удары", - отметил он. Ранее МВД Катара сообщило, что причиной звуков разрывов по всему городу стали израильские авиаудары, в результате которых один сотрудник сил внутренней безопасности Катара погиб и ещё несколько получили ранения. Движение ХАМАС уточнило, что в результате этого нападения погибли шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хейю.

