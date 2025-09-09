https://ria.ru/20250909/katar-2040792337.html
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля - РИА Новости, 09.09.2025
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля
Катар обратился к СБ ООН с призывом обратить внимание на нападение Израиля как опасный инцидент, заявила постоянный представитель Катара при ООН Алия Аль Тани...
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар обратился к СБ ООН с призывом обратить внимание на нападение Израиля как опасный инцидент, заявила постоянный представитель Катара при ООН Алия Аль Тани. Её слова цитирует телеканал Al Jazeera. "Израильское нападение — серьёзный инцидент, требующий немедленного внимания", - раскрыла она содержание письма к СБ ООН. В нем отмечается, что "Израиль поставил под угрозу жизнь подданных Катара и иностранных граждан на его территории". "Израильское нападение подрывает региональную безопасность, мы не допустим никаких действий, направленных против нашей безопасности и суверенитета и не потерпим агрессивного поведения Израиля", - добавила она.
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля
Катар обратился к СБ ООН с призывом обратить внимание на удар Израиля по Дохе