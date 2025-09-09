Рейтинг@Mail.ru
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля - РИА Новости, 09.09.2025
21:23 09.09.2025
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля
в мире
катар
израиль
оон
совет безопасности оон
удар израиля по делегации хамас в дохе
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар обратился к СБ ООН с призывом обратить внимание на нападение Израиля как опасный инцидент, заявила постоянный представитель Катара при ООН Алия Аль Тани. Её слова цитирует телеканал Al Jazeera. "Израильское нападение — серьёзный инцидент, требующий немедленного внимания", - раскрыла она содержание письма к СБ ООН. В нем отмечается, что "Израиль поставил под угрозу жизнь подданных Катара и иностранных граждан на его территории". "Израильское нападение подрывает региональную безопасность, мы не допустим никаких действий, направленных против нашей безопасности и суверенитета и не потерпим агрессивного поведения Израиля", - добавила она.
в мире, катар, израиль, оон, совет безопасности оон, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, ООН, Совет Безопасности ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Катар призвал СБ ООН обратить внимание на нападение Израиля

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар обратился к СБ ООН с призывом обратить внимание на нападение Израиля как опасный инцидент, заявила постоянный представитель Катара при ООН Алия Аль Тани. Её слова цитирует телеканал Al Jazeera.
"Израильское нападение — серьёзный инцидент, требующий немедленного внимания", - раскрыла она содержание письма к СБ ООН. В нем отмечается, что "Израиль поставил под угрозу жизнь подданных Катара и иностранных граждан на его территории".
"Израильское нападение подрывает региональную безопасность, мы не допустим никаких действий, направленных против нашей безопасности и суверенитета и не потерпим агрессивного поведения Израиля", - добавила она.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом
