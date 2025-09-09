https://ria.ru/20250909/katar-2040780495.html

При израильской атаке погиб сотрудник внутренних сил безопасности Катара

При израильской атаке погиб сотрудник внутренних сил безопасности Катара - РИА Новости, 09.09.2025

При израильской атаке погиб сотрудник внутренних сил безопасности Катара

Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе... РИА Новости, 09.09.2025

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе во вторник днем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МВД Катара."Согласно первоначальной информации, сотрудник сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммед аль-Хмейди ад-Доссери погиб в результате этого нападения при исполнении своих обязанностей на месте происшествия. Ещё несколько сотрудников сил безопасности получили различные ранения", - говорится в сообщении.

