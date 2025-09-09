Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ
19:24 09.09.2025 (обновлено: 20:29 09.09.2025)
Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ
Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по столице Катара стали не менее пяти человек, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источники в движении. "(По меньшей мере. — Прим. ред.) пять человек погибли в результате ударов Израиля по столице Катара во вторник, в том числе сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи и руководитель его офиса", — указано в материале. При этом высокопоставленный источник в командовании ХАМАС заявлял РИА Новости, что среди делегации руководства ХАМАС, которая присутствует на переговорах в Катаре, нет жертв от израильских ударов. Он добавил, что после атаки есть раненые, их состояние уточняется.Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия заявила об атаке по высокопоставленным чиновникам движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.США одобрили операцию ЦАХАЛ против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов.Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона и направлены против суверенитета эмирата.
Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ

ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по столице Катара стали не менее пяти человек, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источники в движении.
"(По меньшей мере. — Прим. ред.) пять человек погибли в результате ударов Израиля по столице Катара во вторник, в том числе сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи и руководитель его офиса", — указано в материале.
При этом высокопоставленный источник в командовании ХАМАС заявлял РИА Новости, что среди делегации руководства ХАМАС, которая присутствует на переговорах в Катаре, нет жертв от израильских ударов. Он добавил, что после атаки есть раненые, их состояние уточняется.
Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия заявила об атаке по высокопоставленным чиновникам движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.
Наследный принц Саудовской Аравии осудил удар Израиля по ХАМАС в Дохе
Вчера, 17:49
США одобрили операцию ЦАХАЛ против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов.
Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона и направлены против суверенитета эмирата.
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона
Вчера, 18:45
 
