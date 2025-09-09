Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ
© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по столице Катара стали не менее пяти человек, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источники в движении.
При этом высокопоставленный источник в командовании ХАМАС заявлял РИА Новости, что среди делегации руководства ХАМАС, которая присутствует на переговорах в Катаре, нет жертв от израильских ударов. Он добавил, что после атаки есть раненые, их состояние уточняется.
Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия заявила об атаке по высокопоставленным чиновникам движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.
США одобрили операцию ЦАХАЛ против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов.
Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона и направлены против суверенитета эмирата.