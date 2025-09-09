https://ria.ru/20250909/katar-2040768545.html
Запросов на проведение заседания СБ ООН после ударов по Дохе не было
ООН, 9 сен - РИА Новости. Запросов на проведение заседания СБ ООН в связи с ударами Израиля по членам ХАМАС в Катаре пока нет, сообщили журналистам в председательствующей в органе в сентябре миссии Республики Корея при Всемирной Организации."Верно (запросов пока не поступало)", - сказали в постпредстве.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
