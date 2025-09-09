https://ria.ru/20250909/katar-2040764118.html
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона - РИА Новости, 09.09.2025
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона
Удар Израиля по Катару является вопиющим нарушением международного права, эта опасная эскалация, угрожающая безопасности региона, заявил МИД Сирии. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:45:00+03:00
2025-09-09T18:45:00+03:00
2025-09-09T21:57:00+03:00
в мире
катар
израиль
сирия
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по Катару является вопиющим нарушением международного права, эта опасная эскалация, угрожающая безопасности региона, заявил МИД Сирии. "Сирия считает это нападение вопиющим нарушением международного права и суверенитета Катара, опасной эскалацией, которая способна подорвать безопасность и стабильность региона", - говорится в релизе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
https://ria.ru/20250909/izrail-2040762740.html
катар
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, сирия, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, Сирия, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона
В МИД Сирии заявили, что удар Израиля по Дохе угрожает стабильности в регионе