В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона

В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по Катару является вопиющим нарушением международного права, эта опасная эскалация, угрожающая безопасности региона, заявил МИД Сирии. "Сирия считает это нападение вопиющим нарушением международного права и суверенитета Катара, опасной эскалацией, которая способна подорвать безопасность и стабильность региона", - говорится в релизе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.

