В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона - РИА Новости, 09.09.2025
18:45 09.09.2025 (обновлено: 21:57 09.09.2025)
В Сирии считают, что удар Израиля по Катару угрожает безопасности региона
Удар Израиля по Катару является вопиющим нарушением международного права, эта опасная эскалация, угрожающая безопасности региона, заявил МИД Сирии. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Удар Израиля по Катару является вопиющим нарушением международного права, эта опасная эскалация, угрожающая безопасности региона, заявил МИД Сирии. "Сирия считает это нападение вопиющим нарушением международного права и суверенитета Катара, опасной эскалацией, которая способна подорвать безопасность и стабильность региона", - говорится в релизе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
Израиль опубликовал фото из командного центра во время удара по Дохе
