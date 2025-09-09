https://ria.ru/20250909/katar-2040760709.html
Правящая партия Турции назвала атаку Израиля на Катар варварским терактом
Правящая партия Турции назвала атаку Израиля на Катар варварским терактом - РИА Новости, 09.09.2025
Правящая партия Турции назвала атаку Израиля на Катар варварским терактом
Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) назвал атаку Израиля на Катар "варварским терактом" и нарушением международного права. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:29:00+03:00
2025-09-09T18:29:00+03:00
2025-09-09T18:30:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
омер челик
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) назвал атаку Израиля на Катар "варварским терактом" и нарушением международного права. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Израильский удар по Катару является варварским террористическим актом. Этот варварский удар является явным нарушением международного права. Израиль этим террористическим актом еще раз продемонстрировал свою враждебность к посредничеству в достижении мира и перемирию. Мы осуждаем этот удар, угрожающий безопасности дружественного и братского Катара", - написал официальный представитель партии Омер Челик в Х.
https://ria.ru/20250909/istochnik-2040750049.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, доха, омер челик, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Доха, Омер Челик, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Правящая партия Турции назвала атаку Израиля на Катар варварским терактом
Правящая партия Турции назвала атаку Израиля на Доху терактом и нарушением права