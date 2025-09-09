https://ria.ru/20250909/katar-2040756412.html

Удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением инициативы Трампа

Удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением инициативы Трампа - РИА Новости, 09.09.2025

Удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением инициативы Трампа

Израильская авиация атаковала лидеров ХАМАС, когда те обсуждали в Дохе предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, утверждает... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:11:00+03:00

2025-09-09T18:11:00+03:00

2025-09-09T18:13:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израильская авиация атаковала лидеров ХАМАС, когда те обсуждали в Дохе предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, утверждает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на неназванный источник в палестинском движении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице."Целью израильских ударов стали официальные лица из группы, которая встречалась в Дохе для обсуждения предложения о перемирии Трампа", - сообщил телеканал.В минувшие выходные Трамп через собственную социальную сеть Truth Social призвал ХАМАС принять предложенные им условия и назвал это "последним предупреждением", пригрозив серьезными последствиями в случае отказа. Он заявил, что Израиль с его условиями согласился.Портал Axios 7 сентября объявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.В региональных СМИ идут противоречивые сообщения о судьбе лидеров ХАМАС, которые стали мишенью бомбардировки. Израиль официально взял на себя ответственность за налет на один из жилых кварталов Дохи, но пока также не делал заявлений о его результатах.

