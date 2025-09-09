Удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением инициативы Трампа
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израильская авиация атаковала лидеров ХАМАС, когда те обсуждали в Дохе предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, утверждает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на неназванный источник в палестинском движении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
"Целью израильских ударов стали официальные лица из группы, которая встречалась в Дохе для обсуждения предложения о перемирии Трампа", - сообщил телеканал.
В минувшие выходные Трамп через собственную социальную сеть Truth Social призвал ХАМАС принять предложенные им условия и назвал это "последним предупреждением", пригрозив серьезными последствиями в случае отказа. Он заявил, что Израиль с его условиями согласился.
Портал Axios 7 сентября объявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.
В региональных СМИ идут противоречивые сообщения о судьбе лидеров ХАМАС, которые стали мишенью бомбардировки. Израиль официально взял на себя ответственность за налет на один из жилых кварталов Дохи, но пока также не делал заявлений о его результатах.