МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС
2025-09-09T17:36:00+03:00
катар
в мире
хамас
доха
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная."МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания движения ХАМАС. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", - говорится в заявлении министерства в сети X.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
катар
доха
МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС
